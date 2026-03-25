El inicio de la Vuelta femenina impulsa la proyección turística de toda la comarca

La salida de la etapa inaugural de La Vuelta femenina desde Marín el próximo 3 de mayo situará a la villa y a buena parte de la provincia de Pontevedra en el escaparate de una de las grandes citas del calendario ciclista. La prueba, más allá de su dimensión deportiva, servirá para proyectar la imagen de la comarca y de las Rías Baixas como destino vinculado al paisaje, al patrimonio y al turismo activo.

La etapa tendrá un recorrido de 113 kilómetros entre Marín y Salvaterra de Miño, atravesando los cuatro municipios de O Morrazo y otros enclaves destacados del interior. Este trazado permitirá mostrar en una sola jornada una imagen muy amplia del territorio, desde la franja litoral hasta zonas de interior, con escenarios especialmente atractivos desde el punto de vista promocional.

La presentación se celebró ayer en la Alameda de Marín, en un acto en el que participaron el presidente de la Diputación, Luis López; la directora xeral de Igualdade de la Xunta, María Quintiana, y la alcaldesa de Marín, María Ramallo, entre otras representantes institucionales. Durante la comparecencia se destacó la relación que mantiene la provincia con la ronda española, que vuelve a hacer escala en Pontevedra por tercer año consecutivo, aunque en esta ocasión con la prueba femenina y, además, en su jornada de apertura.

La llegada de un evento de estas características tiene también una lectura económica para los municipios por los que pasa la carrera. A la presencia de equipos, organización, medios y aficionados durante la jornada se suma el efecto promocional posterior, ya que la difusión televisiva y mediática multiplica el alcance de los paisajes y localidades que aparecen en pantalla. En un territorio como Pontevedra, esa visibilidad se considera una herramienta útil para atraer visitantes y reforzar el posicionamiento exterior del destino.

El recorrido encaja además con la estrategia turística de las Rías Baixas, que busca desestacionalizar la afluencia de visitantes, extender la actividad más allá de la temporada alta y poner en valor recursos de distintos puntos de la provincia.

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Con esta etapa, Marín se convierte en punto de partida de una jornada con clara repercusión más allá del deporte. La cita permitirá asociar la imagen de la comarca de Pontevedra a un evento internacional, reforzar su atractivo como escenario para el ciclismo y seguir aprovechando grandes pruebas para promocionar el territorio, su diversidad paisajística y su capacidad para acoger acontecimientos de primer nivel.