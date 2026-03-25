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Se entrega tras agredir a una mujer en Marín

Un hombre se entregó el lunes a la Policía Nacional en Marín después de permanecer huido por agredir presuntamente a una mujer, al parecer su compañera sentimental. Ocurrió en la parroquia de Seixo y el hombre permaneció dos días en busca y captura hasta acudir a la Comisaría de Marín. El hombre pasó ayer a disposición judicial.

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