El dúo Deconcerto, hoy en la UNED
La UNED en Pontevedra, a través de su Departamento de Extensión Universitaria, acoge la actuación del dúo Desconcerto hoy miércoles a las 19.30 horas en el Salón de Actos, una iniciativa que pone en valor el papel de la universidad como agente dinamizador de la cultura y promotora de espacios de encuentro entre artistas y ciudadanía.
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