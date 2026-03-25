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El dúo Deconcerto, hoy en la UNED

La UNED en Pontevedra, a través de su Departamento de Extensión Universitaria, acoge la actuación del dúo Desconcerto hoy miércoles a las 19.30 horas en el Salón de Actos, una iniciativa que pone en valor el papel de la universidad como agente dinamizador de la cultura y promotora de espacios de encuentro entre artistas y ciudadanía.

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