El dúo Deconcerto, hoy en la UNED

La UNED en Pontevedra, a través de su Departamento de Extensión Universitaria, acoge la actuación del dúo Desconcerto hoy miércoles a las 19.30 horas en el Salón de Actos, una iniciativa que pone en valor el papel de la universidad como agente dinamizador de la cultura y promotora de espacios de encuentro entre artistas y ciudadanía.