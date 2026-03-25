Diez establecimientos se suman a la primera Ruta de Tapas de Caldas

Caldas de Reis acoge del 27 al 29 de este mes la primera edición de la Ruta de Tapas del municipio, una propuesta impulsada desde la Asociación de Hostalería, en colaboración con el Concello, para dinamizar el sector y mostrar la creatividad gastronómica de los locales participantes.

Son diez los establecimientos participantes: Bar Torque, De Roxos, Nº 2, Hotel Restaurante Sena, Hamburguesería La Burguer, Hotel Pousada Real, Restaurante Roquiño, Nuevo Varadoiro, Mesón Bermaña y O Encontro. Las personas que se animen a probar las especialidades, a tres euros, aspirarán a diferentes regalos, en función del número de consumiciones. En cada uno de los locales habrá una tarjeta disponible para sellar una consumición por negocio. La clientela que llegue a cinco sellos entrará en el sorteo de un bono de 60 euros para gastar entre estos establecimientos. Si se completa el ‘tour’ de las diez tapas, la opción será conseguir dos abonos para la próxima edición del Festival PortAmérica.

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Tal y como explicó el presidente de la Asociación de Hostelería de Caldas de Reis , Jesús Fariña, durante la presentación de ayer en la Plaza José Sesto Casal, para garantizar la excelencia de las propuestas, esta primera edición de la Ruta de Tapas contará con un jurado de excepción, compuesto por grandes y reconocidos ‘chefs’, como Fran Jamardo, Coque Fariña y Xoanqui Ameixieiras. Habrá un premio para el establecimiento ganador y la entrega será el martes , 31 de marzo. Con respecto a los horarios de consumición, las tapas se servirán el viernes 27 de 19.00 a 23.00 horas, el sábado de 12.00 a 16.00 y de 19.00 a 23.00 horas, y el domingo de 12.00 a 16.00 horas. Tanto el alcalde Jacobo Pérez como el presidente de la asociación incidieron en la importancia de consolidar eventos como este, que ayudan a desestacionalizar la actividad del sector. «Es una apuesta por la tradición, la hospitalidad y la vanguardia culinaria», señalaron. La intención de la Asociación de Hostaleiros es que este evento acabe por convertirse en un referente anual.