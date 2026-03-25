Defensa fija un plazo de tres años para que la Escuela Naval de Marín reciba buques de la OTAN

El Ministerio de Defensa quiere que la Escuela Naval de Marín reciba fragatas de la OTAN dentro de apenas tres años, en 2028. Así lo acaba de confirmar el Gobierno central en el Congreso, en respuesta a la petición de información planteada por el PP a raíz de la información publicada por FARO en diciembre pasado, donde se desvela el proyecto de mejora y modernización de sus zonas de atraque para adaptarse a los estándares de la Alianza, un proyecto que ronda inicialmente los 2,5 millones de euros.

La respuesta ministerial al PP confirma que «se encuentran actualmente en fase de licitación dos expedientes de obras cuyo objeto principal es la modernización de instalaciones que datan de 1943, adecuándose a los requisitos técnicos que establece la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para la adecuación del muelle de cruceros de la Escuela Naval Militar. Su ejecución se prevé en el ciclo 2026-2028».

Añade que «las obras consisten en la adecuación muelles y pavimentos en la dársena interior; el dragado dársena y reconstrucción escolleras en los muelles de torpedos y cruceros; y la adecuación muelle de cruceros para buques OTAN tipo fragata («Medium Ships»)». Señala que «la financiación de la modernización de infraestructuras en la Escuela Naval Militar corresponde a las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de las contrapartidas que en el futuro se pudieran recibir por ofrecimiento de capacidades a la OTAN en el marco del Programa de Inversiones en Seguridad de la OTAN (NSIP, en sus siglas en inglés)» y apunta que «no es necesario un estudio de impacto ambiental».

El asunto ha sido objeto de análisis en el Congreso en plena escalada bélica por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el despliegue de la fragata «Cristóbal Colón» en Chipre o las maniobras de otros buques de la Armada en la zona del Báltico. Según la documentación de la Armada, «las actuaciones que se realizarán se circunscriben a los acuerdos de cofinanciación para la mejora de las instalaciones militares de los países integrados en la Organización del Atlántico Norte para su uso por cualquiera de los integrantes de la Alianza. En este sentido, el Arsenal de Ferrol se comprometió a la modernización de los muelles de la Escuela Naval y de las instalaciones de apoyo al mismo».

Se insiste en la necesidad de adatar el centro castrense a «las condiciones de seguridad y uso exigidas por los estándares de la OTAN» y para ello habrá que «mejorar las instalaciones y medios necesarios para el atraque de buques militares en los muelles de la Escuela, incluyendo electricidad, medios de seguridad, iluminación, agua, conexión de fecales, conexiones de telefonía e internet, comunicaciones y otros». También es necesaria la «reparación de cantiles de muelles y reconstrucción de escaleras, bolardos y puntos de amarre y la mejora de los sistemas contraincendios, de iluminación, comunicaciones y control de vertidos (lucha anticontaminación) del servicio de los muelles».

Además, está prevista la «adecuación de la explanada actual, el helipuerto y las pistas deportivas, para disponer de un nuevo helipuerto según los estándares OTAN», junto a «nuevas circulaciones para el muelle, aparcamientos y reubicación de las instalaciones deportivas», la «construcción de edificaciones de apoyo, una central convertidora, el traslado de simulador y la demolición de construcciones de apoyo existentes».

También habrá que realizar dragados parciales en la dársena militar de modo que tenga calado para el atraque de buques de guerra. Al respecto, se hace referencia al «dragado de la dársena y la reconstrucción de escolleras en los muelles de Torpedos (donde suele atracar el ‘Juan Sebastián de Elcano’ cuando está en Marín) y de Cruceros», además de adecuar los pavimentos para recibir «buques OTAN fragata (’Medium Ships’)». Al respecto, se detalla que el proyecto «incluirá la adaptación del Muelle existente denominado de Cruceros para buques OTAN tipo ‘Medium Ships’, con la correspondiente dotación de servicios e instalaciones asociados al muelle y la reurbanización del entorno oeste de la Escuela Naval desde el edificio Isaac Peral hasta la escollera que delimita el recinto por el lado oeste. Se incluirán también la construcción de las edificaciones de apoyo para una central convertidora».

Noticias relacionadas

La Armada señala, en materia de dragados, su ejecución en «la dársena interior (Muelles Torpedos, Muelle Almirante Vierna, Muelle de la explanada principal, muelle Dársena y parte exterior del Muelle Arzobispo Gelmírez), así como la reconstrucción de las escolleras de la zona trasera del Muelle de Torpedos y el espigón del Muelle de Cruceros».