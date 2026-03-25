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Actividades por el 8-M

Curso de defensa personal femenina

R. P.

Pontevedra

La Concellería de Igualdade, a través del Centro de Información á Muller (CIM) de Pontevedra, organizará el próximo 28 de marzo un curso de defensa personal femenina dentro de la campaña municipal del 8 de Marzo, bajo el lema «Non van conseguir que o medo nos volva encerrar na casa». La actividad se desarrollará durante toda la jornada en la sala Almofrei de la Casa Azul, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y las personas interesadas deberán inscribirse previamente en el correo igualdade@pontevedra.eu, ya que las plazas son limitadas.

El curso combinará teoría y práctica con el objetivo de dotar a las mujeres de herramientas para sentirse seguras en situaciones de riesgo y en distintos ámbitos de su vida. La formación abordará aspectos psicológicos de la víctima y del agresor, nociones del Código Penal y pautas de prevención para evitar confrontaciones físicas, además de enseñar técnicas de defensa ante agresiones, sujeciones o ataques con arma blanca. La iniciativa se enmarca en las acciones promovidas por la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero para las entidades adheridas a la Rede de Entidades Locais contra a Violencia de Xénero.

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