El cuartel de la Guardia Civil inicia su reparación

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y el general de Brigada Miguel Ángel González, jefe de la 15ª Zona de la Guardia Civil, supervisaron el inicio de las obras de reparación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo, dañada por los temporales del invierno.

La actuación de emergencia, ya adjudicada por unos 200.000 euros, se centrará en arreglar los desperfectos del voladizo del patio interior. En la visita también participaron el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el teniente coronel Óscar Grañas, y mandos del puesto.

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Los responsables avanzaron que los trabajos comenzarán de inmediato, durarán un máximo de tres meses y estarán finalizados a mediados de junio.