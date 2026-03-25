Un consultora canaria estudiará el mercado de la vivienda en Pontevedra pese a «no acreditar experiencia» al respecto

La consultora canaria Ingeniería Insular, la única que se presentó al concurso, es la elegida por el Concello de Pontevedra para elaborar un informe que ofrezca una «visión real y actual» de la situación residencial del municipio. El gobierno local opta por esta oferta, de unos 75.000 euros, pese a que el informe técnico detalla que «no acredita experiencia en la redacción de documentos similares» a los que solicita el Concello, que admite que se trata de un trabajo «complejo y completo» ya que tiene el objetivo de unir y contrastar la información dispersa existente sobre las viviendas turísticas y la edificabilidad actual en el territorio.

La consultora, según expone en su página web, sí ha trabajado para administraciones en estudios urbanísticos y socioeconómicos, además de otros ámbitos, pero en el análisis de la oferta se otorgan cero puntos a dos de los apartados clave del estudio: plantear la declaración de nuevos barrios como áreas de rehabilitación y el análisis de posibles zonas tensionadas en el mercado del alquiler de viviendas. Y es que el estudio debe abordar múltiples campos con el fin de conseguir datos actuales sistematizados y contrastados para la toma de cualquier decisión en el futuro. Respecto a la edificabilidad actual y futura, se analizará el estudio actual de la edificabilidad que tiene el planeamiento vigente y las posibilidades que tiene sin modificar. También se determinará cuantas viviendas se podrían construir en un hipotético nuevo planeamiento bajo el reglamento de la Lei do Solo de Galicia de 2016, «muy restrictiva».

En lo que se refiere al mercado y los precios, debe proporcionar una foto fija de la cuestión residencial, incluyendo un análisis de los precios comparativamente con otras ciudades. La capacidad adquisitiva y zonas tensionadas también serían analizadas, de modo que el estudio ahondará en quién compra la vivienda y cuál es la capacidad adquisitiva de la población. Esto es fundamental para saber si Pontevedra debe ser considerada una zona tensionada, en caso de que los precios estén muy por encima de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. En cuanto a otros factores, se incluirá una visión de la relación entre vivienda pública y la privada y el análisis del mercado en el casco histórico.

Los pisos turísticos, conocer el número de viviendas susceptibles de construcción al amparo del PXOM actual y de un hipotético nuevo PXOM teniendo en cuenta la normativa marco actual, las características de los pisos vacías y segundas residencias son otros objetivos del informe.

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También se plantea la elaboración de un panorama general de los inmuebles en el municipio disponibles para su posible arrendamiento o venta, detallando las viviendas vacías y disponibles para a alquiler, las viviendas vacías y disponibles para la compra y la ocupación de las segundas residencias. En los tres casos se observará la distribución por zonas, precios, relación de metros cuadrados, estado, vacía o amueblada, alquileres con pleno derecho a compra, comparativa con ciudades y comarca.