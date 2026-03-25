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Comienza la Semana Forestal en el campus

Conla investigación sobre incendios y los ámbitos de trabajo de sus titulados como ejes, la Escola de Enxeñaría Forestal dio inicio ayer a la Semana Forestal 2026, un ciclo de conferencias, mesas de debate y talleres organizado por la delegación de estudiantes. Mañana jueves se conmemora a San Leandro con diferentes actuaciones musicales.

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