Comienza la Semana Forestal en el campus

Conla investigación sobre incendios y los ámbitos de trabajo de sus titulados como ejes, la Escola de Enxeñaría Forestal dio inicio ayer a la Semana Forestal 2026, un ciclo de conferencias, mesas de debate y talleres organizado por la delegación de estudiantes. Mañana jueves se conmemora a San Leandro con diferentes actuaciones musicales.