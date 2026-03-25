Bigsound desvela su cartel por días y suma nuevas confirmaciones en Pontevedra

Bigsound Pontevedra ya tiene cartel por días para su segunda edición y sigue ampliando la programación de 2026 con nuevas incorporaciones. El festival ha confirmado la presencia de Hens, Luc Loren, Chema Rivas, Big Lois y Gemeliers, que se suman a los nombres ya anunciados en los últimos meses, entre ellos David Bisbal, María Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena, Juan Magán y Luck Ra. El cartel incluye además a artistas como Beret, Besmaya, Despistaos, Lucho RK, Mafalda Cardenal, Natalia Lacunza, Nil Moliner, Rager y LG1DO.

Como uno de los grandes reclamos de esta edición, Bigsound Pontevedra destaca que David Bisbal, Nathy Peluso, María Becerra, Ana Mena y Luck Ra ofrecerán en 2026 su única actuación en Galicia dentro del festival. Con ello, el evento refuerza su apuesta por una programación singular y aspira a consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano en la comunidad.

El festival se celebrará los días 17 y 18 de julio de 2026 a orillas del río Lérez. Coincidiendo con el anuncio de la distribución de artistas por jornadas, la organización pone hoy a la venta las entradas de día a partir de las 10.00 horas a través de su página web. La primera tanda será limitada, con 500 entradas al precio de 45 euros.

Este nuevo anuncio llega además después de que Bigsound Pontevedra haya sido distinguido con el premio a Mejor Nuevo Festival en los Iberian Festival Awards, galardones que reconocen a los mejores festivales de la Península Ibérica. El reconocimiento supone un respaldo al estreno del evento en 2025 y refuerza la trayectoria de la promotora en la creación de proyectos musicales con identidad propia.

La primera edición del festival, celebrada en 2025, superó las expectativas de la organización. Según los datos facilitados, reunió a más de 35.000 asistentes, generó un impacto económico de 14 millones de euros y movilizó a más de 1.300 profesionales. La cita se convirtió en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la ciudad y logró situarse entre los principales festivales de Galicia.

La organización sostiene que la edición de 2026 todavía guarda novedades por anunciar. El cartel presentado hasta ahora es solo una parte de la programación definitiva, que incluirá además la participación de artistas gallegos y talento local.

Noticias relacionadas

Bigsound Pontevedra está organizado por BIGSOUND y PlayPlan, en colaboración con el Concello de Pontevedra bajo la marca Visit Pontevedra, y con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo. Con esta segunda edición, el festival busca reafirmar su posición como una de las grandes citas musicales de Galicia, con capacidad para atraer artistas de primer nivel y generar un importante impacto cultural, económico y turístico en la ciudad.