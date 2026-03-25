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Caldas

El Auditorio Municipal se abastece con energía solar

R. P.

Caldas

El Concello de Caldas instala paneles fotovoltaicos en el tejado del Auditorio Municipal para abastecerse de energía. Es una obra incluida en el proyecto global de recuperación de la Carballeira ya que el edificio albergará el futuro centro de visitantes del espacio natural., según explicó ayer el teniente de alcalde Manuel Fariña.

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