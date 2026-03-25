Asamblea ordinaria del Ateneo Santa Cecilia

El Ateneo Santa Cecilia de Marín celebrará su Asamblea General Ordinaria el martes 7 de abril en su sede social de la Rúa do Forno42, bajo, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda. El orden del día incluye el informe del presidente, el balance económico, el presupuesto de 2026 y un punto relativo al solar de Méndez Núñez.