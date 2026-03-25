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Asamblea de los comuneros de Salcedo

La comunidad de montes de Salcedo ha convocado para el 18 de abril una asamblea ordinaria en la que, entre otros asuntos, se analizarán trabajos silvícolas en el monte y se expondrá un informe sobre las escorrentías procedentes de la Brilat que acaban en un camino comunal.

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