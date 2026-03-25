El área sanitaria de Pontevedra, de las más solidarias en donación de órganos de Galicia

Responsables del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, acompañados por el presidente de la Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo -ADROVI- Celso García Estévez, así como por representantes del Concello de Pontevedra y miembros de asociaciones que fomentan a donaciones y los trasplantes, participaron este miércoles en el acto conmemorativo del Día Nacional del Trasplante, en el que se agradeció la solidaridad de los donadores y sus familias, la labor del personal sanitario y la sensibilización de la sociedad para recordar la relevancia de las donaciones. El acto se celebró frente al Monumento a la Donación, emplazado en el jardín ante el Hospital Provincial.

«En este día queremos hacer, especialmente, un reconocimiento a todas las oficinas de coordinación de trasplantes y concienciar a toda la población sobre la importancia de la donación de órganos», afirmó Celso García, que añadió que «gracias al equipo de coordinación de trasplantes en un momento tan difícil y tan complicado se pueden lograr órganos hablando con las familias y salvar muchas vidas».

Por su parte, Natalia Botana, directora territorial de la Consellería de Sanidade, informó que en el área sanitaria de Pontevedra los niveles de donantes son «de los más altos de Galicia».

«Esto pone de manifiesto la responsabilidad y generosidad de los pontevedreses», valoró. El tiempo y la planificación son factores clave a la hora de gestionar los trasplantes de órganos y tejidos.

Once donantes en 2025

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés contabilizó en 2025 un total de 11 personas donantes de órganos, de las que se extrajeron 34 órganos que hicieron posible el trasplante a 26 receptores.

Del total de donaciones registradas, ocho correspondieron a donación en asistolia controlada (tras muerte por parada cardiocirculatoria), cuyos órganos fueron para 19 receptores. Las tres restantes se produjeron en contexto de muerte encefálica, con un balance de siete personas receptoras.

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