Sentencia del TSXG
Anulada la inadmisión de alegaciones al presupuesto de 2024
Los fallos consideran que era el Pleno, y no la Alcaldía, quien debía resolver esas cuestiones
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha declarado nula la resolución de la Alcaldía de Pontevedra que inadmitió las alegaciones presentadas por CCOO al presupuesto general de 2024 y a su cuadro de personal. Según ha informado el sindicado, las dos sentencias, dictadas el 21 de enero de 2026 y ya firmes tras no recurrir el Concello en casación, concluyen que esa decisión no correspondía al alcalde, sino al Pleno de la corporación.
El origen del conflicto se sitúa en la tramitación de las cuentas municipales. Después de que el Pleno rechazase la propuesta presupuestaria y también la cuestión de confianza vinculada a ella, el alcalde entendió aprobadas inicialmente las cuentas por la vía legal prevista, pero posteriormente inadmitió por decreto las alegaciones formuladas durante la exposición pública. El TSXG considera que esa decisión vulneró las competencias del Pleno, que debía pronunciarse sobre esas reclamaciones antes de la aprobación definitiva.
Las resoluciones judiciales también rechazan el argumento del Concello sobre una supuesta falta de legitimación de CCOO para recurrir, al reconocer la capacidad del sindicato para actuar tanto desde el Consello Económico e Social como a través de sus delegados. Además, los fallos coinciden con los informes emitidos en su día por la interventora y por el secretario general del Pleno, que ya apuntaban que la resolución de las alegaciones era competencia plenaria.
Tras conocerse la firmeza de las sentencias, CCOO reclama al Concello su cumplimiento y la adaptación de los procedimientos para evitar que la situación se repita.
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