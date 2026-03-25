Alertan de olores a gas desde hace días en la zona de A Valiña

El BNG de Poio ha solicitado al Concello que abra una investigación sobre «los persistentes olores a gas o productos químicos que afectan desde hace dos semanas a la zona de A Valiña». El grupo municipal nacionalista asegura que «las quejas son múltiples y que hay una gran alarma entre el vecindario».

La portavoz Marga Caldas explica que fueron los propios residentes en la zona los que se pusieron en contacto con la formación nacionalista para expresar su preocupación. «Desde el pasado día 10 se vienen sucediendo episodios continuos en los que se perciben olores similares a gas o sustancias químicas sin que el gobierno local haya activado ningún tipo de pesquisa o protocolo de actuación para garantizar la seguridad en la zona», añade Caldas.

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Según explicaron vecinos a la portavoz del BNG «tuvo que ser una persona particular a que hizo una llamada a los Bomberos, que realizaron mediciones técnicas, constatando que no existía anomalía evidente en los niveles de gas. Con todo, los olores continuaron. Posteriormente, la empresa de agua descartó también que el origen estuviera relacionada con problemas en las aguas residuales».