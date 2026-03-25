Unas 600 fincas tienen sin limpiar las franjas para evitar incendios
El Concello envía notificaciones a los dueños
El Concello de Cuntis, adherido al convenio con la Xunta y la empresa pública de servicios agrarios Seaga para la protección de las aldeas en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales, ha realizado una revisión del cumplimiento de los deberes de gestión de la biomasa en las parcelas que se encuentran a una distancia inferior la 50 metros de las áreas calificadas como núcleo rural. El trabajo ha detectado mas de 600 parcelas que incumplen esa limpieza.
En esas franjas de seguridad para prevenir la propagación del fuego, los titulares deben cortar y retirar la maleza y las especies arbóreas más combustibles como pinos, eucaliptos o acacias.
Por ello, el Concello remite estos días notificaciones por correo postal, donde se informa de la superficie afectada y una estimación provisional del coste económico de las actuaciones a realizar. Se pone a disposición de los titulares de las fincas una oficina de atención al público en el edificio administrativo del Concello para informar sobre la localización, el área afectada y el procedimiento que se seguirá para acometer los trabajos oportunos. Se puede solicitar cita previa llamando al teléfono 986 54 80 05.
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- Davila 21/03/2026