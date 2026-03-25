341 estudiantes visitan el campus con el deporte como gran favorito

Un total de 341 estudiantes de bachillerato participaron en una nueva jornada de puertas abiertas del campus de Pontevedra, una iniciativa impulsada por la Vicerreitoría do Campus y la Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade para dar a conocer de primera mano su oferta académica y sus instalaciones. La expedición procedía de dos institutos de la ciudad y de otros centros de Rianxo, Lalín, Ourense, Poio y Ponteareas, en una convocatoria en la que la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte fue la que concentró un mayor interés.

La recepción tuvo lugar en el edificio que comparten las facultades de Comunicación y Dirección e Xestión Pública. Allí, la vicerrectora del campus, Eva María Lantarón, subrayó las «fortalezas» de un recinto universitario «muy próximo a la ciudad», en el que se forman cerca de 4.400 estudiantes y que cuenta con «titulaciones singulares y únicas en el panorama autonómico». Entre ellas citó Publicidade e Relacións Públicas, Belas Artes, Deseño y Dirección e Xestión Pública.

Lantarón definió estas jornadas como «un escaparate para el campus» en un curso académico en el que la actividad se desarrolló en dos turnos. El primero se celebró en febrero y reunió a 80 estudiantes de Pontevedra y Redondela. En la segunda cita participaron alumnos de los institutos A Xunqueira I, Val do Tea, Ramón María Aller Ulloa, Félix Muriel, Universidade Laboral e IES de Poio, además de un grupo del Sánchez Cantón cuya formación es en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

La expedición visitó las instalaciones del complejo educativo. | RAFA VÁZQUEZ

La responsable universitaria incidió en que el objetivo de la actividad es mostrar al futuro alumnado «qué es lo que podemos ofertarles, cuáles son las características de nuestros estudios y, sobre todo, nuestras instalaciones y laboratorios». También recordó que Pontevedra está inmersa en un proceso de especialización como «campus da creatividade», una línea de identidad que ayuda a reforzar el atractivo de buena parte de los doce grados que se imparten en la ciudad.

Ese carácter diferencial se refleja también, explicó, en el interés que despierta fuera de Galicia, hasta el punto de que a estas jornadas acudieron igualmente familias de otras comunidades autónomas a título particular. Lantarón trasladó además a los asistentes que la universidad persigue «vuestro desarrollo no solo académico, sino también personal», poniendo el foco en la programación cultural y en la oferta deportiva del campus lerezano.

Tras el acto de bienvenida, los estudiantes se distribuyeron en grupos según el itinerario elegido. El recorrido por Ciencias da Educación e do Deporte fue el más concurrido, con 115 asistentes que visitaron laboratorios y presenciaron parte de la docencia. Otros 72 optaron por las facultades de Comunicación y Dirección e Xestión Pública, en unas visitas completadas con encuentros con alumnado y proyecciones de cortometrajes.

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El ámbito de Ciencias da Saúde reunió a 70 jóvenes interesados en los grados de Fisioterapia y Enfermería, mientras que otros 57 escogieron el itinerario artístico para conocer Belas Artes y Deseño. Los 27 estudiantes restantes visitaron la Escola de Enxeñaría Forestal.