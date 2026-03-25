300.000 euros para Santa María de Sacos
La Xunta invierte cerca de 300.000 euros en la recuperación del espacio peatonal del entorno de la iglesia de Santa María de Sacos, en Cerdedo-Cotobade. Las obras, financiadas en un 70 % por el Plan Hurbe, mejorarán la accesibilidad, eliminarán barreras arquitectónicas y renovarán el alumbrado público.
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- Davila 21/03/2026