La Xunta aprueba el plan para 2.010 viviendas en San Mauro

La Xunta ha aprobado inicialmente el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para desarrollar suelo residencial en los ámbitos SB2-fase II y SB5, en la zona de San Mauro, donde se prevé la construcción de 2.010 viviendas. Del total, 1.643 serán protegidas y 367 libres, en una actuación urbanística que afectará a una superficie de unas 21,45 hectáreas situada al Norte de la estación de tren.

El acuerdo supone un nuevo paso en la tramitación de este desarrollo. Tras la aprobación inicial, el proyecto será publicado en el Diario Oficial de Galicia y se abrirá un período de información pública de 15 días naturales para la presentación de alegaciones. La previsión de la Administración autonómica es licitar las obras de urbanización en el segundo semestre de 2027, con la idea de que puedan arrancar en 2028.

La propuesta de ordenación contempla dos tipologías residenciales: vivienda colectiva en bloque abierto y vivienda unifamiliar. El ámbito toma como eje central el regato da Ponte do Couto, afluente del río Gafos, alrededor del que se dibuja un gran parque fluvial continuo llamado a articular el conjunto del nuevo barrio.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su componente ambiental. La planificación apuesta por mantener las características naturales del espacio fluvial y por integrar las edificaciones en ese entorno, además de incorporar áreas verdes complementarias repartidas por el sector. En total, se prevé la plantación o conservación de 2.300 árboles, con especial atención al arbolado ornamental y de ribera ya existente.

El plan reserva además espacio para distintos equipamientos públicos. Los de sistema general se concentran en un gran ámbito situado en el cuadrante Noroeste, en una zona próxima a la ciudad ya consolidada y con buenas condiciones de accesibilidad. A eso se suman otros equipamientos de escala más local distribuidos a lo largo del parque fluvial, pensados para usos deportivos, socioculturales, educativos o asistenciales.

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En materia de movilidad, el proyecto incluye 570 plazas públicas de aparcamiento y 2.278 privadas. El de San Mauro es, además, el quinto de los doce proyectos de interés autonómico impulsados por la Xunta dentro de su estrategia de suelo residencial, con la que prevé desarrollar terreno para 25.000 viviendas en Galicia, de las que 20.000 serían protegidas.