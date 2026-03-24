Vilaboa reúne este fin de semana a la élite nacional del kayak de mar

Vilaboa acogerá este fin de semana el I Campeonato de España de Kayak de Mar, una cita de ámbito estatal que reunirá a más de 350 deportistas de 50 clubes procedentes de distintos puntos del país. La competición, organizada por el Concello de Vilaboa y el Club Náutico Cobres con la colaboración de la Federación Galega de Piragüismo, tendrá como escenario las aguas de la ría de Vigo y ya ha provocado una ocupación total de los alojamientos del municipio.

La elevada participación ha obligado a parte de las delegaciones a buscar hospedaje en concellos limítrofes, un dato que anticipa el impacto económico y turístico del evento en la comarca. El puerto de Santa Cristina de Cobres será el epicentro de una competición que se desarrollará durante dos jornadas y que convertirá a Vilaboa en referente del piragüismo nacional durante el fin de semana.

El programa comenzará este sábado, entre las 9.00 y las 15.00 horas, con pruebas para las categorías infantil, cadete, paracanoe, tradicional y sénior. Entre ellas destaca la regata de 15 kilómetros, prevista para las 13.30 horas, en un recorrido que llevará a las embarcaciones por uno de los tramos más vistosos y exigentes de la ría.

La actividad continuará el domingo 29 desde las 9.30 hasta las 14.30 horas, con competiciones en SS2 mixto, doble inclusivo y categorías infantil, cadete, juvenil, Sub-23, sénior y veteranos. La entrega de medallas está prevista para las 15.00 horas del sábado y las 14.00 horas del domingo.

Además del interés deportivo, la prueba ofrecerá un importante atractivo visual para vecinos y visitantes, que podrán seguir tanto las regatas como los entrenamientos desde un entorno privilegiado. El recorrido partirá del muelle de Santa Cristina y avanzará en dirección a Rande, en un trazado que combina valor paisajístico y exigencia técnica.

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El Club Náutico Cobres, anfitrión del campeonato, refuerza con esta cita su papel como referencia organizativa en el piragüismo gallego y nacional. La entidad también ha agradecido la colaboración de empresas y organismos, que han contribuido al desarrollo de una competición que sitúa a Vilaboa en el escaparate estatal del deporte náutico.