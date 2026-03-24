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Deportes náuticos

Vilaboa reúne este fin de semana a la élite nacional del kayak de mar

Más de 350 palistas y 50 clubes competirán en la ría de Vigo en un campeonato que ya ha llenado la oferta hotelera del municipio

Santa Cristina de Cobres será el centro de una cita que atraerá a cientos de deportistas y visitantes durante dos jornadas.

Santa Cristina de Cobres será el centro de una cita que atraerá a cientos de deportistas y visitantes durante dos jornadas. / FdV

H.D.

Vilaboa

Vilaboa acogerá este fin de semana el I Campeonato de España de Kayak de Mar, una cita de ámbito estatal que reunirá a más de 350 deportistas de 50 clubes procedentes de distintos puntos del país. La competición, organizada por el Concello de Vilaboa y el Club Náutico Cobres con la colaboración de la Federación Galega de Piragüismo, tendrá como escenario las aguas de la ría de Vigo y ya ha provocado una ocupación total de los alojamientos del municipio.

La elevada participación ha obligado a parte de las delegaciones a buscar hospedaje en concellos limítrofes, un dato que anticipa el impacto económico y turístico del evento en la comarca. El puerto de Santa Cristina de Cobres será el epicentro de una competición que se desarrollará durante dos jornadas y que convertirá a Vilaboa en referente del piragüismo nacional durante el fin de semana.

El programa comenzará este sábado, entre las 9.00 y las 15.00 horas, con pruebas para las categorías infantil, cadete, paracanoe, tradicional y sénior. Entre ellas destaca la regata de 15 kilómetros, prevista para las 13.30 horas, en un recorrido que llevará a las embarcaciones por uno de los tramos más vistosos y exigentes de la ría.

La actividad continuará el domingo 29 desde las 9.30 hasta las 14.30 horas, con competiciones en SS2 mixto, doble inclusivo y categorías infantil, cadete, juvenil, Sub-23, sénior y veteranos. La entrega de medallas está prevista para las 15.00 horas del sábado y las 14.00 horas del domingo.

Además del interés deportivo, la prueba ofrecerá un importante atractivo visual para vecinos y visitantes, que podrán seguir tanto las regatas como los entrenamientos desde un entorno privilegiado. El recorrido partirá del muelle de Santa Cristina y avanzará en dirección a Rande, en un trazado que combina valor paisajístico y exigencia técnica.

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El Club Náutico Cobres, anfitrión del campeonato, refuerza con esta cita su papel como referencia organizativa en el piragüismo gallego y nacional. La entidad también ha agradecido la colaboración de empresas y organismos, que han contribuido al desarrollo de una competición que sitúa a Vilaboa en el escaparate estatal del deporte náutico.

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