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Cultura

La tercera edición de +Escénicas aumenta su presupuesto en un 36%

Los municipios beneficiarios de las ayudas podrán elegir entre más de seiscientas obras

R. P.

Pontevedra

La Diputación cierra el próximo 31 de marzo el plazo para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes soliciten su adhesión a la tercera edición de +Escénicas. El circuito provincial de teatro y danza llega en esta convocatoria con un importante impulso económico, elevando su presupuesto total hasta los 204.000 euros, lo que supone un incremento del 36 % respecto a los fondos de su lanzamiento.

Los municipios beneficiarios podrán elegir en un catálogo de más de 600 obras y dispondrán de ayudas de hasta 4.000 euros, en régimen de cofinanciación (del 70 % al 90 % según su población), para dar forma a sus programaciones culturales. Podrán contratar un máximo de cinco espectáculos, con la particularidad de que, si solicitan cuatro o cinco actuaciones, al menos una de ellas tendrá que estar dedicada obligatoriamente a la danza.

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