La tercera edición de +Escénicas aumenta su presupuesto en un 36%

La Diputación cierra el próximo 31 de marzo el plazo para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes soliciten su adhesión a la tercera edición de +Escénicas. El circuito provincial de teatro y danza llega en esta convocatoria con un importante impulso económico, elevando su presupuesto total hasta los 204.000 euros, lo que supone un incremento del 36 % respecto a los fondos de su lanzamiento.

Los municipios beneficiarios podrán elegir en un catálogo de más de 600 obras y dispondrán de ayudas de hasta 4.000 euros, en régimen de cofinanciación (del 70 % al 90 % según su población), para dar forma a sus programaciones culturales. Podrán contratar un máximo de cinco espectáculos, con la particularidad de que, si solicitan cuatro o cinco actuaciones, al menos una de ellas tendrá que estar dedicada obligatoriamente a la danza.