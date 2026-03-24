El Teatro Principal seguirá cerrado al menos hasta después del verano tras el desprendimiento del falso techo

El Teatro Principal permanecerá cerrado al menos hasta después del verano tras el desprendimiento de una pieza del falso techo ocurrido el pasado viernes, que dejó cinco heridos. El concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, explicó que el Concello trabaja en dos líneas: investigar qué provocó el accidente y reprogramar la actividad cultural, trasladando al Pazo da Cultura todo lo posible.

Según indicó, las inspecciones periódicas no habían permitido detectar el problema, que el gobierno local atribuye a un posible "vicio oculto" en la construcción del edificio. Será necesario desmontar toda la escayola del falso techo para comprobar si la afectación es parcial o general, una operación compleja por la altura y por la función acústica de estas piezas.

El Concello tramitará por urgencia el desmontaje y estudia cómo reconstruir el techo, ya que no existen demasiados profesionales que puedan realizar ese trabajo. Demetrio Gómez defendió que los controles periódicos en las instalaciones municipales “funcionan” y sostuvo que el Concello actuó siempre con criterios de seguridad en base a lo que podían revelar las inspecciones realizadas hasta ahora. En ese sentido, insistió en que el fallo detectado era “imposible de descubrir” sin desmontar previamente el falso techo, ya que no había indicios visibles de un problema estructural de esta magnitud, lo que explica la sorpresa y la preocupación del gobierno local ante lo sucedido.

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La reprogramación de actividades afectará a buena parte de la agenda cultural de los próximos meses. El Concello prevé trasladar al Pazo da Cultura todo aquello que sea viable y mantiene conversaciones también con la Universidade y otras entidades para buscar espacios alternativos. Ya se están comunicando cambios a las personas con entradas y abonos de Ponteatro y de otras citas previstas en el Principal, mientras algunos eventos deberán ajustar fechas o ubicación y otros, como el Cineclube, quedan por ahora en suspenso hasta encontrar una solución.