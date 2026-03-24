Sogama muestra en Cerceda su hoja de ruta hasta 2030 a técnicos de la Diputación de Pontevedra

El presidente de Sogama, Javier Domínguez, ha recibido en el Complejo Medioambiental de Cerceda a un grupo de técnicos del Departamento de Residuos de la Diputación de Pontevedra, a los que presentó los principales ejes del Plan Estratégico 2025-2030 de la empresa pública y mostró sobre el terreno la operativa industrial de sus instalaciones.

La visita estuvo integrada en su mayoría por personal del SEVIC, el Servicio de Inspección, Vigilancia y Control en materia de residuos, de reciente creación y ya activo en 16 municipios de la provincia. Este servicio tiene como función velar por el cumplimiento de la normativa y por la correcta gestión de los distintos residuos generados en establecimientos, entidades y empresas del ámbito local.

Durante el recorrido, los técnicos pudieron conocer de primera mano los procesos de gestión, tratamiento y valorización de residuos que se desarrollan en Cerceda, así como la infraestructura de la que se sirve Sogama para prestar servicio a 304 concellos gallegos, el 97% del total. Domínguez también explicó el tratamiento que reciben las distintas fracciones de residuos bajo competencia de la sociedad pública, entre ellas los envases ligeros del contenedor amarillo, la materia orgánica del contenedor marrón y la fracción resto.

Uno de los apartados centrales de la jornada fue la exposición del plan estratégico de Sogama para el periodo 2025-2030, que se apoya en las siguientes tres líneas de actuación «la transformación digital y la robotización de los procesos industriales, la descarbonización mediante la sustitución del gas natural por combustible renovable procedente del biosecado y la incorporación de nuevas tipologías de residuos, como el textil».

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Al término de la visita, los técnicos valoraron la experiencia como de «gran interés» por su utilidad para ampliar conocimientos y mejorar el asesoramiento que prestan a los productores locales de residuos.