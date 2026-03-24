Sanxenxo será el epicentro de la vela gallega al albergar su gran gala anual

Sanxenxo volverá a convertirse el próximo viernes en uno de los principales focos de la vela con la celebración de la VIII Gala da Vela Galega, una cita que reconocerá a los protagonistas más destacados de la pasada temporada. La ceremonia se celebrará a las 19.30 horas en el Auditorio Emilia Pardo Bazán.

La presentación ayer en el puerto deportivo contó con la participación del alcalde, Telmo Martín; del presidente de la Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde; y de Modesto Prieto, en representación de la directiva del Real Club Náutico de Sanxenxo.

La gala servirá para rendir homenaje a quienes han contribuido con sus resultados y su trayectoria a situar a Galicia en la primera línea de la vela nacional e internacional. Entre los premiados figuran los vencedores de las clasificaciones autonómicas de cada clase, así como los deportistas más destacados en vela ligera, olímpica, crucero y monotipos. También se reconocerá al mejor técnico, al mejor club, al mejor evento de la temporada y al mejor proyecto de promoción de la vela, además de varias menciones especiales.

La cita pondrá el foco tanto en figuras consolidadas como en el relevo generacional. Entre los nombres propios destacan la regatista olímpica Patricia Suárez, campeona de España de 49erFX y quinta clasificada en la Sailing World Cup, así como los hermanos Martín y Jaime Wizner, campeones de Europa de 49er. El acto también dará visibilidad a jóvenes deportistas como Lindia Pousa y Vera Vázquez, dos de las regatistas más jóvenes en alcanzar títulos mundiales durante el curso.

En el apartado colectivo, la gala distinguirá al Real Club Náutico de Portosín como campeón de la Copa Galicia de Cruceros, a la 52 Super Series Baiona Sailing Week como mejor evento de la temporada y al Real Club Náutico de Sanxenxo como primer club del baremo federativo. Este último reconocimiento refuerza el papel del municipio como una de las referencias de la vela gallega, tanto por su actividad competitiva como por el trabajo de base que desarrolla a lo largo de todo el año.

Durante la presentación, Manuel Villaverde reivindicó la fortaleza actual de este deporte en la comunidad y destacó que «la vela gallega está viva», al tiempo que recordó la intensa actividad que genera cada fin de semana en escuelas, campeonatos y regatas de distinto nivel. Telmo Martín, por su parte, incidió en la estrecha vinculación entre el municipio y el mar y aseguró que «en Sanxenxo se puede disfrutar de la vela los 365 días del año», además de definir la vuelta de la gala como «un maridaje perfecto entre el mundo de la vela y el Concello de Sanxenxo».

Modesto Prieto agradeció que la ceremonia regrese al municipio, donde ya se celebró la primera edición, y subrayó el orgullo del club por volver a encabezar la clasificación federativa. «Tenemos un montón de niños y chavales en los equipos de competición que nos representan por toda Galicia y por toda España», señaló.

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La gala concluirá con un cóctel posterior en el Real Club Náutico de Sanxenxo, cierre social para una noche concebida como escaparate del excelente momento que atraviesa la vela gallega.