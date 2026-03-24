El Salón do Libro reúne a más de 22.000 personas en Pontevedra

El Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra cerró su edición de 2026 con 22.063 asistentes, 750.000 impactos en redes sociales y una recaudación de 4.500 euros para la infancia palestina. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, hacen una valoración «muy positiva» de una cita que definen como un «éxito absoluto» y que, además, rozó cifras de récord pese a la reducción consciente de las visitas escolares «para garantizar una mayor calidad».

El gobierno local explicó que la asistencia quedó ligeramente por debajo del mejor registro histórico por dos motivos. El primero, la coincidencia de dos jornadas no lectivas y el segundo, la decisión de limitar el número de escolares en cada pase. «Se priorizó la excelencia en las visitas», resumió Gómez, que insistió en que el objetivo fue preservar la calidad de la experiencia dentro del recinto.

Lores enmarcó además el balance en la consolidación del salón como una referencia cultural. El alcalde destacó especialmente que, por segundo año consecutivo, la entidad que concede los Premios Lazarillo de literatura infantil y juvenil en las cuatro lenguas del Estado eligiese Pontevedra para celebrar su entrega. «Nos dijeron que este es el mejor marco posible para hacerlo», señaló.

La edición de este año estuvo marcada por cambios relevantes en su planteamiento. Entre ellos, el Concello destacó la nueva ambientación, realizada por primera vez por la empresa Vacío Cero y que, aseguran, «superó nuestras expectativas»; la ampliación del espacio dedicado al intercambio de libros; y la incorporación de nuevos formatos, como el Orbil Fest y la foliada infantil, que «tendrán continuidad» tras la buena acogida.

También la temática central, dedicada a Palestina, fue uno de los elementos más singulares de la programación. El ejecutivo local admitió la complejidad de trasladar este asunto al público infantil, aunque defendió la necesidad de abordarlo. En ese contexto se enmarcó también la exposición itinerante de dibujos de niños de Gaza, que continuará su recorrido tras su paso por la Boa Vila y lo hará, además, con nuevos marcos sufragados para su exhibición en el salón.

Otro de los apartados que el Concello puso en valor fue el digital. La nueva estrategia en redes, basada en formatos como reels y stories, permitió triplicar el alcance histórico del evento. A ello se sumó una ocupación media «altísima», con reserva previa en el 95 % de las actividades.

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Tras esta 26.ª edición, el Concello avanzó que ya ha comenzado a trabajar en el Salón do Libro de 2027, que volverá a diseñarse con un proceso participativo entre profesionales y comunidad vinculada al certamen.