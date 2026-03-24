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Sale ileso tras incendiarse su coche en Vilalonga

Sale ileso tras incendiarse su coche en Vilalonga | FDV

Sale ileso tras incendiarse su coche en Vilalonga | FDV

Un vehículo quedó totalmente calcinado tras incendiarse cuando circulaba por Touticeira, en Vilalonga. El conductor fue alertado por otro usuario de la vía al ver que el coche, un Smart de gasolina, echaba humo; pudo apartarlo a tiempo y salir sin resultar herido.

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