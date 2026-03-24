El pulso de la nueva creación gráfica

«Diversa», una muestra internacional impulsada por Afundación, funciona desde este martes en el Café Moderno como un caleidoscopio gigante que girar para disfrutar de más de un centenar de obras. En ella el término ilustración contemporánea deja atrás su corsé académico para mancharse las manos de arcilla, recortar telas, modelar plastilina y encender pantallas de animación. Es el arte de contar el mundo de hoy, pero sin pedir permiso a los formatos tradicionales.

Catorce voces gallegas, ocho llegadas desde distintos puntos de España y seis firmas internacionales conforman este intenso diálogo a veintiocho bandas.

Repartidos en dos salas, el público puede acercarse a los trabajos de nombres destacados del sector como Ricardo Cavolo, María Medem, la gallega Rebeca Losada, Bodil Jane, Simon Bailly, Rune Fisker, Ana Jarén o Adolfo Serra. Todos ellos aportan perspectivas singulares utilizando una enorme amplitud de técnicas, que abarcan desde el dibujo clásico sobre papel y el gouache hasta la ilustración digital, la animación o el uso de soportes menos convencionales como la cerámica, el textil y la plastilina.

El hilo conductor de «Diversa» es precisamente la variedad y la conexión de los autores con su entorno. Las obras expuestas abordan temáticas que transitan desde la esfera más íntima, como los procesos emocionales y la búsqueda de la identidad, hasta las problemáticas sociales actuales, caso de la igualdad, las relaciones humanas, la biodiversidad y la sostenibilidad. La comisaria, Matilde Rodríguez hizo hincapié esta mañana en la presentación que esta pluralidad de enfoques y lenguajes se ha logrado articular manteniendo una coherencia expositiva que permite establecer conexiones orgánicas entre todas las piezas de la sala.

Las obras abordan temas como la identidad, la igualdad o el reto del cambio climático

Por su parte, la responsable de exposiciones de Afundación, Paloma Vela, puso el acento en la dimensión social y educativa que acompaña al proyecto. La entidad ha diseñado un programa didáctico orientado a los centros escolares de Pontevedra y su comarca, combinando las artes plásticas con disciplinas tecnológicas (STEAM) y el fomento de la sostenibilidad. La iniciativa ya cuenta con más de quinientos alumnos inscritos para participar en los talleres.

Participantes, esta mañana, en la presentación de la exposición. / Rafa Vázquez

Además, el acceso a la muestra lleva aparejado un componente solidario a través del programa «Cultura por Alimentos». Afundación invita a todos los visitantes a colaborar entregando productos no perecederos en la propia entrada de la sala, donaciones que se destinarán íntegramente a abastecer al Banco de Alimentos local.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de junio. Podrá visitarse de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados en doble sesión, de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas.