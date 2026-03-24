El PSOE de Poio reclama un plan urgente de asfaltado por el deterioro del viario

El Grupo Municipal Socialista de Poio defenderá en el próximo pleno una moción para reclamar al gobierno local la puesta en marcha de un plan urgente de asfaltado y bacheo ante el deterioro que, según denuncia, presentan numerosos viales del municipio.

La iniciativa sostiene que el mal estado de carreteras, pistas y calles no responde a incidencias puntuales, sino a una falta continuada de mantenimiento y planificación. El PSOE señala la presencia de baches, grietas, hundimientos y firmes degradados en distintas parroquias, una situación que, a su juicio, afecta a la seguridad y a la movilidad de la población.

Los socialistas advierten además de las consecuencias prácticas de este deterioro, entre ellas desplazamientos más incómodos e inseguros, daños en los vehículos, dificultades de acceso a viviendas y servicios y problemas añadidos para personas mayores o con movilidad reducida.

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La moción plantea la elaboración y ejecución de un plan urgente que incluya una evaluación técnica previa, criterios objetivos de prioridad, un calendario de actuaciones y una dotación económica suficiente. También propone la puesta en marcha de un programa periódico de mantenimiento para evitar que se repitan situaciones como la actual.