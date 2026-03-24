Pruebas gratuitas de salud hepática hoy en el Hospital Provincial

El Hospital Provincial acogerá hoy entre las 9 y las 18 horas pruebas libres y gratuitas de FibroScan para medir la salud hepática. La actividad se enmarca en una nueva joranda organizada por el area sanitaria de Pontevedra y O Salnés del ciclo «Pontevedra, ¿quién pasa? 6 expertos en salud, 6 meses”», centrada en esta ocasión en la patología hepática metabólica, conocida popularmente como hígado graso, una enfermedad muy frecuente, silenciosa y con potencial para evolucionar hacia formas graves si no se detecta y aborda a tiempo.

El protagonista de esta tercera cita será el doctor Javier Crespo, hepatólogo e investigador traslacional, experto en patología hepática metabólica, expresidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva y actual director de la Cohorte Cantabria. Ofrecerá una charla abierta al público en el edificio de la Xunta en Benito Corbal a las 18.30 horas, en la que también participará el chef Pepe Solla, así como la coordinadora de la jornada, la doctora Indhira Pérez Medrano, del Servicio de Aparato Digestivo del CHOP.