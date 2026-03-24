A prisión por tres robos en una misma madrugada en Sanxenxo

La Guardia Civil de Sanxenxo ha detenido a un varón con amplios antecedentes judiciales y policiales como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza cometidos en un corto intervalo de tiempo en Vilalonga, durante la madrugada del pasado día 21 en un operativo en el que también participó la Policía Local del municipio.

Según explica la Comandancia, la actuación se inició tras recibirse una llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de una persona en actitud sospechosa en las inmediaciones de un establecimiento.

Patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron al lugar, donde los agentes sorprendieron al individuo in fraganti cuando trataba de cometer un nuevo robo y portaba efectos que acababa de sustraer, así como los útiles empleados para la comisión de los hechos, por lo que se procedió a su detención.

Se pudo esclarecer su participación en otros dos robos con fuerza cometidos en las horas previas, concretamente en un establecimiento de hostelería y en las oficinas de un club de fútbol. En todos los casos entraba en los locales tras forzar los accesos y los sistemas de cierre con daños que llegarían a superar los 6000 euros en los tres locales asaltados.

Las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron localizar asimismo los efectos sustraídos en el local del club de fútbol ocultos en una zona descampada a escasos metros del lugar del robo.

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Los hechos investigados hasta el momento y el detenido, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cambados, que decretó su ingreso en prisión.