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Primeras ayudas de la Diputación para grupos de Protección Civil

Veintidós entidades, seis de ellas de la comarca, reciben un total de 100.000 euros

R. P.

Pontevedra

El presidente provincial, Luis López, entregóayer las primeras subvenciones de la historia de la Diputación destinadas específicamente a 22 agrupaciones de Protección Civil. Con una dotación de 100.000 euros, las entidades, seis de ellas de la comarca de Pontevedra, recibirán entre 2.000 y 5.000 euros para renovar equipamiento vital, desde maquinaria de extinción hasta material sanitario o telecomunicaciones.

Durante el acto en el Pazo Provincial, el colectivo agradeció que el gobierno provincial les abriera «las puertas por primera vez». López confirmó que esta iniciativa «ha llegado para quedarse», anunciando que ya está en marcha una segunda convocatoria mejorada para seguir respaldando de forma continua el trabajo altruista que estos voluntarios realizan en la calle.

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