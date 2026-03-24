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Ponte Caldelas clama contra los eólicos en A Fracha

Ponte Caldelas clama contra los eólicos en A Fracha | FDV

Ponte Caldelas clama contra los eólicos en A Fracha | FDV

Ponte Caldelas acogió una marcha en la que participaron numerosas personas que pidieron a voz en grito una «Fracha libre de eólicos» y salieron a la calle por la defensa del monte y el agua. La protesta estuvo organizada por la asociación vecinal Chan da Rotea.

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