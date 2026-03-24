Poio convoca otra limpieza de plásticos en sus playas

El Concello de Poio ha convocado para este sábado, 28 de marzo, una nueva jornada de voluntariado centrada en la retirada de plásticos de las playas del municipio, con la que pretende reducir el impacto ambiental de los residuos arrastrados por los temporales del invierno.

La actividad comenzará a las 9.30 horas en la zona del campo de fútbol de A Reiboa. Desde allí se organizarán grupos de trabajo en función de la participación para actuar en distintos tramos del litoral, desde Ostreira hasta Campelo, pasando también por Cabeceira y Lourido. La coordinación correrá a cargo de Protección Civil de Poio.

El alcalde, Ángel Moldes, y el concejal de Medio Ambiente, Manuel Domínguez, participaron en la presentación de la iniciativa junto a representantes de Protección Civil y de las mariscadoras, con el objetivo de animar a la participación de las familias del municipio y del sector del mar. Durante el acto, Moldes subrayó la necesidad de continuar con este tipo de acciones después de más de un mes de trabajos intensivos en los arenales. Según explicó, en ese tiempo se retiraron algas y restos naturales con maquinaria pesada, aunque mostró su preocupación por la cantidad de plásticos que siguen llegando a la costa. En este sentido, incidió en la importancia de evitar que esos residuos regresen al mar y de reforzar la sensibilización ciudadana sobre la recogida y el reciclaje.

Desde el Concello recomiendan a las personas participantes acudir con ropa cómoda, gorra, protección solar, agua y guantes.

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Será la segunda iniciativa de estas características impulsada por el Ayuntamiento de Poio. En la anterior, celebrada tras los temporales de finales de 2023, participaron alrededor de un centenar de personas, que lograron recoger cerca de tres toneladas de plásticos.