El Pazo Provincial expone el talento de 10 mujeres de la cultura gallega

El Pazo Provincial acoge hasta el próximo martes 31 la exposición «Muller 10», un proyecto divulgativo que busca saldar una deuda histórica: dar visibilidad a diez mujeres de la cultura gallega que han sufrido la marginación o el silencio en sus respectivas disciplinas profesionales. Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación especial impulsada por la Deputación con motivo del 8 de marzo, englobada bajo el lema A nosa meta: a igualdade.

La muestra, estructurada en un dinámico formato de «expo-magazine», es el fruto de la quinta edición del proyecto «SonMuller». Ha sido desarrollada íntegramente por el alumnado de la materia de Planificación y Diseño de Proyectos Culturales del Conservatorio Superior de Música de Vigo, bajo la coordinación de la profesora María Fernández Trillo.

Con un marcado carácter pedagógico, está pensada para todos los públicos y cuenta además con una versión digital difundida a través de los canales del Conservatorio, lo que garantiza su permanencia y reutilización en el tiempo.

En concreto, ‘MULLER10’ reivindica el talento y la aportación femenina en áreas donde históricamente se ha invisibilizado a sus creadoras. El recorrido rinde homenaje y pone en valor el trabajo de las directoras Isabel Rubio y Milagros Porta; las compositoras Carme Rodríguez y Obdulia Prieto; las intérpretes Iria Folgado Dopico y María Xosé Silvar; las musicólogas Dorothé Schubarth y Sofía Novoa; y las productoras y gestoras musicales Cristina Pato y Patricia Hermida.

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Quienes no puedan acercarse presencialmente a las instalaciones del Pazo antes de su clausura, tienen asegurado el acceso a este valioso material pedagógico gracias a su formato virtual. Así, el trabajo de investigación de los alumnos vigueses trasciende las fechas de la campaña institucional para convertirse en un recurso de consulta permanente.