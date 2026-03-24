Ocho rutas para dar la «Vuelta a Pontevedra» a pie

En colaboración con Naturgaliza, el Concello lanza la nueva edición de Ponteandadas, un programa ya consolidado que arrancará el próximo domingo. La gran novedad es su concepto de «Vuelta a Pontevedra», un circuito de ocho rutas circulares de entre 10 y 14 kilómetros diseñadas para cubrir todo el perímetro del municipio. El objetivo es doble: fomentar un estilo de vida saludable y permitir a la ciudadanía redescubrir la riqueza cultural y natural que esconden las distintas parroquias.

La iniciativa, que el año pasado superó los 1.400 participantes (con un destacado 78% de asistencia femenina), limitará el aforo a unas 300 personas por ruta para garantizar la seguridad y la logística. El calendario se inaugura con una marcha hacia Lourizán, que regalará vistas panorámicas de la ría, y se extenderá hasta el 29 de noviembre, culminando en Campañó con una caminata solidaria de recogida de alimentos navideños.

Ponteandadas hace una fuerte apuesta por la sostenibilidad mediante la práctica del plogging. La organización facilitará guantes y bolsas a los asistentes para que recojan plásticos y residuos durante el trayecto, ayudando a mantener los montes limpios.

Noticias relacionadas

Las inscripciones, con una cuota simbólica de 2 euros, deben formalizarse antes del jueves previo a cada ruta a través del correo ponteandadas@gmail.com, el teléfono 625 482 636 o presencialmente en la tienda Naturcamiña.