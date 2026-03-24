Objetivo: recuperar la Ponte do Couto de Pontevedra

La asociación Vaipolorío de Pontevedra ha reactivado su histórica reivindicación para recuperar la Ponte do Couto, sobre el río Gafos, un elemento patrimonial que lleva años en estado de deterioro tras el impacto sufrido durante el tiempo en que en la zona existió un asentamiento chabolista ya desmantelado. La entidad considera que ha llegado el momento de actuar de forma decidida para estudiar el origen del puente, restaurarlo y devolverlo al uso público como parte del patrimonio común.

Así lo explica a FARO Xosé Feijoó, secretario del colectivo, que indica que como primer paso se acometió recientemente una limpieza del entorno «hasta donde se puede», una intervención que ha permitido reabrir aproximadamente un centenar de metros de camino próximo al puente.

Xosé Feijoo, secretario de Vaiopolorío, en el camino recuperado. | G. SANTOS

Ese tramo ya está siendo utilizado por los vecinos para pasear, algo que la asociación interpreta como una muestra del interés social que despierta la recuperación de este espacio. Feijoó subraya que la apertura del paso permite también visibilizar el deterioro de la zona y la necesidad de una intervención más ambiciosa, ya que sigue habiendo piezas de gran tamaño de chatarra tanto en el cauce del Gafos como en tierra que solo se pueden retirar con ayuda de máquinas.

El próximo paso de Vaipolorío será un acto público convocado para este sábado, 28 de marzo, a las 11.00 horas, en el propio entorno de la Ponte do Couto. La cita está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa. En ella participarán los especialistas Rafael Rodríguez (arqueólogo) y Calros Solla (etnógrafo), que ayudarán a contextualizar el valor histórico del enclave y a orientar los siguientes movimientos para su protección.

Un camino que parte del puente, cerrado como propiedad privada. | G. SANTOS

Según explica Feijoó, el objetivo es que expertos indiquen «qué pasos hay que dar, a qué administraciones dirigirse y qué es lo que hay que proponer».

La asociación sostiene que la situación actual del puente «no puede seguir así». A su juicio, la recuperación de la Ponte do Couto exige la implicación de todas las administraciones con competencias, desde el Concello de Pontevedra hasta la Xunta y la Deputación, especialmente en el ámbito del patrimonio.

De hecho, Vaipolorío ya ha remitido un escrito al Concello acompañado de mapas de 1947 en los que figura el Camiño do Couto, actualmente vallado como «propiedad privada», como zona de paso pública hasta el Nudo do Pino, además de recordar que el trazado también aparece reflejado en el catastro.

Feijoó insiste en que no se trata solo de restaurar un puente, sino de recuperar una área pública y un bien colectivo. En ese sentido, recuerda que el paso que va paralelo al río enlaza hacia la zona de la calle Josefina Arruti, aunque en la actualidad está invadido por maleza, árboles caídos y problemas de vertidos procedentes de varias alcantarillas.

Inscripción en una de las piedras del puente con la cruz protectora. / Gustavo Santos

Medieval de origen romano

Sobre el origen de la Ponte do Couto, las hipótesis apuntan a una construcción medieval de posible ascendencia romana. Feijoó recuerda que junto al lugar apareció un miliario y que «todo indica que por este entorno discurría una antigua vía romana, en concreto la Vía XIX». Por eso, la asociación defiende que antes de cualquier actuación de mayor calado debe realizarse un estudio riguroso que permita determinar su antigüedad y relevancia histórica.

Además del paso del tiempo y la falta de mantenimiento, el puente habría sufrido durante años un fuerte desgaste por el tráfico de camiones cargados de chatarra que cruzaban reiteradamente la zona cuando el asentamiento gitano seguía activo. A ello se suman los daños provocados por las riadas de este invierno, que ya han hecho caer algunas piedras de la estructura, visibles en el cauce.

El puente en una fotografía histórica de 1905 facilitada por Vaipolorío. | ZAGALA-NOVÁS

La asociación reclama no solo su restauración, sino también su musealización y puesta en valor. La idea es que cualquier persona que pase por allí pueda conocer la historia del lugar y entender que se trata de «un bien propio», parte del patrimonio de todos.

La recuperación de la Ponte do Couto sería, junto al destape del Gafos en Campolongo, otro de los grandes hitos en la trayectoria del colectivo, que lleva más de dos décadas reclamando actuaciones en este punto.

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Feijoó lamenta, en este sentido, la «clara dejadez» institucional que, a su juicio, ha pesado durante años sobre este enclave. «Llevamos reivindicándolo prácticamente desde que nació Vaipolorío», afirma. La jornada del sábado aspira precisamente a eso: abrir la Ponte do Couto a la ciudadanía y convertir una vieja reclamación vecinal en una causa compartida. No es solo una cuestión de memoria, sino también de futuro para el río y su entorno.