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Museos ante los archivos fotográficos

La Diputación de Pontevedra celebrará, este viernes en el Museo de Pontevedra, la jornada «Imágenes en reserva: los archivos fotográficos de los museos», dedicada al papel de estos fondos en la conservación y difusión del patrimonio. Participarán representantes del Prado, del Romanticismo, del Museo do Pobo Galego, del Muséu del Pueblu d’Asturies y del Etnolóxico de Ribadavia.

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