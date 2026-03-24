Museos ante los archivos fotográficos
La Diputación de Pontevedra celebrará, este viernes en el Museo de Pontevedra, la jornada «Imágenes en reserva: los archivos fotográficos de los museos», dedicada al papel de estos fondos en la conservación y difusión del patrimonio. Participarán representantes del Prado, del Romanticismo, del Museo do Pobo Galego, del Muséu del Pueblu d’Asturies y del Etnolóxico de Ribadavia.
- Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo
- El párking del hospital único se retrasa: el Sergas decide impulsar antes la cafetería
- Pontevedra estrena el «Cubofit», un gimnasio modular al aire libre
- Cuatro heridos leves al caer parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra en plena actuación
- El Concello de Pontevedra adjudica por 4,4 millones su mayor plan de asfaltado y mejora viaria
- La Armada compra por 1,5 millones dos barcos auxiliares para la Escuela Naval
- Pontevedra, a la cabeza de Galicia en la ZBE pero con el reto de culminarla
- La fermentación como forma de vida