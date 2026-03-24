Educación
Intercambio con alumnos de un centro de Austria
El alcalde, Telmo Martín, recibió ayer en el Concello a estudiantes y profesores austríacos
Sanxenxo
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y la concelleira de Educación, Nati Parada, recibieron ayer en el salón de plenos del Concello al alumnado y profesorado del IES Sanxenxo que participan en un intercambio con un centro educativo de Austria.
En la recepción participaron 16 alumnos de Austria junto a dos profesores del mismo país y también docentes y alumnado del IES Sanxenxo que formaron parte del intercambio estudiantil. El alcalde les invitó a conocer el municipio en esta semana de intercambio y a disfrutar de las 17 playas con bandera azul, así como de los nueve senderos azules. «Ahora estamos censados 18.000 habitantes, pero en verano multiplicamos por seis la población», apuntó el regidor.
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