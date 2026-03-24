Estudiantes franceses llegan a Poio en un programa de intercambio

Un total de veinticinco estudiantes franceses participan estos días en un programa de intercambio educativo con alumnado de 1º de Bachillerato del IES de Poio, una iniciativa orientada al conocimiento cultural y a la convivencia entre jóvenes de distintos países.

La recepción oficial tuvo lugar este domingo en el Concello de Poio, donde la concejala de Cultura y Educación, Natalia Sabarís, dio la bienvenida al grupo y les entregó un libro con información del municipio, así como una pulsera como recuerdo de su estancia.

El intercambio forma parte de un programa en el que el alumnado de Poio ya había participado recientemente, tras visitar hace dos semanas la localidad de Noyon, en la región francesa de Picardía. En esta ocasión, son los estudiantes franceses los que devuelven la visita y permanecerán durante una semana en el municipio.

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Durante su estancia, los participantes desarrollan un programa de actividades culturales y de ocio. A lo largo del fin de semana visitaron la isla de Tambo y la villa marinera de Combarro, mientras que este lunes tienen prevista una visita al monasterio de Poio. En los próximos días continuarán recorriendo distintos puntos de interés cultural de Galicia.