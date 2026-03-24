Una diseñadora del Campus da el salto a la Fashion Week de Madrid

La diseñadora Mericusan, del Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda del Campus, ha presentado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid una versión ampliada de Ángel de Cristal, la colección con la que hace solo unos meses obtuvo el Premio al Diseño y la Creatividad de Debut 2025, concedido por la Fundación Bimba y Lola. Su propuesta fue una de las diez seleccionadas para Ego, la plataforma dedicada a los talentos emergentes de la pasarela madrileña, que cerró la 83 edición del certamen.

Sobre la pasarela de Ifema, la creadora mostró una colección inspirada en la estética del manga y del anime japonés. Según el texto de presentación del proyecto, la propuesta «explora la feminidad como un espacio de fantasía, anhelo y contradicción a través del imaginario del shojo, las magical girls y la subcultura lolita».

Ángel de Cristal gira en torno al deseo de convertirse «en protagonista de una fantasía propia» y parte del concepto de The Dreamed Dress, «un vestido blanco que representa un ideal inalcanzable de pureza, belleza y perfección». A partir de esa idea, Mericusan articuló una serie de estilismos que combinan «volantes, enaguas y siluetas románticas con una paleta cromática en blanco y negro y tejidos intervenidos, cristalizados y encapsulados», con los que busca materializar «la tensión entre inocencia y vacío».

Concebida como «un intento siempre incompleto de encarnar esa fantasía hiperfemenina», la colección se sitúa entre lo etéreo y lo oscuro, «donde el vestido es promesa, refugio y desencanto».

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La propuesta de la egresada de Deseño e Dirección Creativa en Moda compartió protagonismo con las creaciones de otros nueve diseñadores seleccionados para una edición especial de Ego, que conmemoró el 20 aniversario de una iniciativa convertida, según sus promotores, en un «escaparate de referencia para los nuevos talentos de la moda española».