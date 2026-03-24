El «deporte para viejos» que arrasa en todas las edades

«Pensé que era un deporte para viejos cuando mi hermano me lo vendió en su día», así habla Javier Otero sobre su primer acercamiento al pickleball. Desde aquella conversación en 2021 mucho llovió en Poio y ese escéptico jugador de tenis, hoy en día, es el vicepresidente del Club de Tenis de Raxó y coordina junto a José Carlos Otero, su antes mencionado hermano, la sección de pickleball en la entidad.

Desde la directiva del club, tras doce años en los que la vinculación al tenis era sólida, dentro y fuera de la pista, vio en el pickleball la oportunidad de ampliar la masa social del club con una nueva disciplina. «Las mujeres de muchos jugadores de tenis no participaban en la vida deportiva, sí en la vida social con las cenas y eventos propios, pero no daban el salto a la pista.

«Cuando llegó el pickleball vi la oportunidad de acercarlas a un deporte realmente fácil», comenta Javier sobre la implementación de la disciplina en Raxó. Esa propagación de un deporte marcador por la sencillez, la accesibilidad y e aprendizaje sin frustración, hizo que esa iniciativa cuente en el presente con más de ochenta jugadores en sus filas que entrenan tres días por semana y, según el propio Otero, «tienen un vicio increíble con él».

Los miembros del Club de Tenis de Raxó. | GUSTAVO SANTOS

Para quienes no están familiarizados con el pickleball, es un deporte de pala que ha ganado popularidad por su sencillez y por la facilidad con la que engancha a quienes lo prueban. Combina rasgos del tenis, el pádel y el bádminton, pero se juega en una pista más pequeña, con una red baja y una pelota ligera y perforada. Puede disputarse tanto en individuales como en dobles, lo que refuerza también su dimensión social. El saque siempre se ejecuta por debajo de la cintura, en diagonal y puede tocar la red durante su ejecución, a diferencia del tenis o el bádminton. Otra de las reglas que mejor lo define es la del doble bote, ya que la pelota debe tocar una vez el suelo en cada campo antes de poder ser golpeada al aire. A eso se suma la llamada cocina, una franja próxima a la red en la que no está permitido volear sin bote previo. Los partidos suelen jugarse a once o a veintiún puntos, con una diferencia mínima de dos para cerrar el encuentro.

Esa evolución y crecimiento no es reduce solo al Club de Tenis de Raxó, sino que su expansión es total en el país, donde Madrid se erige sobre el resto, y fuera de España, donde destacan Portugal y Estados Unidos.

El Open organizado por la propia entidad contó con la presencia de representantes de todos esos lugares y aspira a batir con creces la marca de participantes de la última edición. Van cuarenta inscritos de Madrid y jugadores de cuatro clubes portugueses. El año pasado participaron 130 jugadores y las estimaciones para este son superar las 140 personas procedentes de más de quince equipos diferentes.

En conjunto, el pickleball aparece como un deporte en claro crecimiento, accesible para personas de distintas edades y capacidades. Su facilidad de inicio, junto con sus posibilidades competitivas, lo convierten en una práctica atractiva tanto para quienes buscan divertirse como para quienes quieren mejorar y competir. Además, su dinamismo, la rápida sensación de progreso y el ambiente social que genera explican buena parte de su éxito.