Un cuento escolar para descarbonizar Galicia

La Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) ha reinventado el clásico cuento de «Los tres cerditos» para demostrar que la casa de madera no solo resiste al lobo, sino que es la campeona de la sostenibilidad.

En el CEIP A Xunqueira I de Pontevedra, 37 escolares descubrieron esta nueva aventura protagonizada por Maruxa, Xaquín y Fuco. A través de la narración de Cris de Caldas y la música de Miguel Froján, los más pequeños aprendieron cómo los bosques frenan el cambio climático y generan recursos fundamentales para nuestro día a día.

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La iniciativa se completó con la entrega de cuentos ilustrados a los niños.