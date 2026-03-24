A concurso la adjudicación de dos viviendas sociales en Carballedo

El Concello de Cerdedo-Cotobade ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra las bases para la adjudicación de dos viviendas sociales en Carballedo, una de dos habitaciones y otra de tres, destinadas a familias con dificultades de acceso a la vivienda.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 16 de abril. Las viviendas se adjudicarán en régimen de ocupación temporal mediante un sistema de concurrencia competitiva, en función de la puntuación obtenida por las personas solicitantes.

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La convocatoria está dirigida a personas o unidades familiares empadronadas en el municipio desde hace al menos dos años y que cumplan los requisitos económicos y sociales fijados en las bases.