Ciencia en ayuda del monte

La Escola de Enxeñaría Forestal inauguró ayer la Semana Forestal 2026, un evento impulsado por la Delegación de Alumnos que se enmarca en la celebración del Día Mundial de los Bosques y que incluyó un gesto cargado de simbolismo transfronterizo: la plantación de un acebo donado por el Laboratorio Rural de Paredes de Coura.

Contó con la presencia del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, quien reiteró el firme compromiso de la Xunta en la lucha contra los incendios. Subrayó que la protección del territorio «es una labor de todos» y destacó el papel indispensable que juegan las universidades y los investigadores a la hora de aportar conocimiento técnico y experiencia útil para la defensa del monte gallego.

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Tras una primera jornada enfocada en la investigación forestal y el uso del fuego en la gestión del paisaje , el programa de los próximos días se adentra en la innovación y el futuro laboral del sector. Para hoy martes, las sesiones abordan proyectos universitarios desarrollados por la escuela pontevedresa , dando paso a mediodía a una mesa redonda sobre la empleabilidad en la ingeniería forestal.