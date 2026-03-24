A la búsqueda de un niño para evitar el cierre de la última escuela unitaria de Barro

La escuela unitaria de Curro, en el municipio de Barro, está en riesgo de cierre, ya que le falta un niño para conseguir el número de matrículas mínimo para continuar abierta. La situación preocupa enormemente a las familias, que han iniciado una campaña para animar la llegada de más menores que permita la continuidad de la actividad.

Tamara Torres, madre de un niño de cuatro años y miembro del Consello Escolar, explica que en el curso actual hay ocho alumnos, de los cuales solamente cuatro continuarán para el próximo 2026-2027. De este modo, les quedarían cuatro alumnos, de ahí que les falte uno para conseguir que la EEI de Curro no eche el cierre.

«Por lo general, tiene que haber seis o cinco niños, según la situación. Así que comenzamos una campaña para que alguna familia de la zona se anime», explica a FARO.

En realidad, se trata de prematrículas, es decir, reserva de plaza, ya que el período de matriculación todavía no se ha abierto.

Las familias que actualmente llevan a sus niños a esta escuela unitaria destacan que ofrece un «modelo educativo de calidad, con grupos reducidos y una atención próxima, personalizada y adaptada a las necesidades de cada niño o niña».

«Es una educación personalizada, en la que se fomentan los talentos y se trabaja con las dificultades. Se refuerza el trabajo con cada niño y se esfuerzan de una forma maravillosa con ellos», reconoce la madre.

La EEI de Curro cuenta con una profesora de forma continua más otra de inglés y una terapeuta. De hecho, este curso las familias solicitaron que se ampliasen las horas de refuerzo para los alumnos con necesidades especiales, ya que eran insuficientes.

Esta es la única escuela unitaria que sigue funcionando en el municipio, donde ya está el CEIP de Barro, que otros padres y madres prefieren por contar con comedor escolar y Plan Madruga, tan importantes para la conciliación.

Interior de la escuela unitaria de Curro, con familias, alumnos y su maestra. / Gustavo Santos

Más de un millar de plazas en las guarderías de Pontevedra

La caída de la natalidad en el municipio de Pontevedra y la gratuidad desde 2022 en la etapa infantil (la que va de los 0 a los 3 años) han dado un giro radical al problema de la falta de plazas en las guarderías, de modo que ninguna familia tiene que afrontar ya esta contrariedad en los últimos años.

En la ciudad, la Xunta de Galicia financia con 5,17 millones de euros la gratuidad en este momento de la vida de los niños hasta los tres años, ofreciendo, de este modo, tanto a través de los centros de la red autonómica como de la privada, un total de 1.056 plazas. En concreto, casi 500 corresponden a guarderías estrictamente públicas, las escuelas infantiles de la Axencia Galega de Servizos Sociais (AGASS) y las del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (Galiña Azul).

Pontevedra registró en 2024 un total de 494 nacimientos, según la serie histórica facilitada por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Son 34 más que en 2023, lo que supone un repunte del 7,4% en el último año. Sin embargo, con más perspectiva hace una década, en 2014, en el municipio habían nacido 685 bebés, de modo que el descenso acumulado en diez años es de 191 alumbramientos, un 27,9% menos.

Por cada diez fallecimientos en la ciudad, apenas se registran seis nacimientos

En el último decenio completo, Pontevedra sumó 5.478 nacimientos, frente a los 7.895 de la década anterior. En términos medios, eso equivale a pasar de 789,5 nacimientos al año a 547,8, una caída del 30,6%. La natalidad, por tanto, no se hunde de golpe, pero sí mantiene una trayectoria claramente descendente.

El dato de 2024, además, sigue dejando un saldo vegetativo negativo. El municipio contabilizó 779 defunciones, de forma que el crecimiento natural cerró en -285. Es verdad que la cifra mejora respecto a 2023, cuando el saldo fue de -362, pero la relación entre nacimientos y muertes sigue siendo muy desfavorable: por cada diez fallecimientos apenas se registran algo más de seis nacimientos.

Una niña juega en la EEI de Curro, Barro. / Gustavo Santos

Edad media de la maternidad a los 34 años

Detrás de esa caída hay factores estructurales. El propio IGE sitúa en Pontevedra la edad media a la maternidad en 33,92 años, el número medio de hijos por mujer en 0,98 y el índice de envejecimiento en 130,89, indicadores que dibujan una ciudad con maternidades más tardías, menos hijos por mujer y un peso creciente de la población mayor.

Ese cambio demográfico ayuda a entender también la situación de las escuelas infantiles. Con las 1.056 plazas ofertadas este año la ciudad se encuentra en una posición mucho más desahogada que hace unos años. Solo con mirar los nacimientos de las tres últimas anualidades disponibles —2022, 2023 y 2024, con 1.427 en total— se aprecia que el volumen potencial de menores de cero a tres años es hoy bastante menor que el de etapas anteriores: entre 2016 y 2018 habían nacido 1.850 niños, es decir, 423 más.

Con estas cifras, la actual oferta total de plazas encaja razonablemente con la demanda potencial, algo que no ocurría en años anteriores. De hecho, por ejemplo en 2018, por ejemplo, en la ciudad se quedaron 134 familias sin plaza en los centros públicos tras las listas provisionales, y había 424 niños matriculados en las escuelas infantiles de la Xunta.

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El plazo para solicitar una de las 3.838 plazas de las escuelas infantiles en la provincia de Pontevedra para el próximo curso 2026-2027 permanece abierto hasta el próximo 7 de abril. El 6 de mayo se publicarán las listas provisionales de admitidos, tras lo que se abrirá un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles, entre el 7 y el 13 de mayo. Las listas definitivas se darán a conocer el 29 de mayo.