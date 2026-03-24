El balizamiento de cinco playas se adelanta de nuevo a Semana Santa

Sanxenxo volverá a adelantar a Semana Santa el balizamiento en las playas de Panadeira, Silgar, Baltar, Canelas y Caneliñas. La Concellería de Turismo y Playas, dirigida por Juan Deza, adoptó la medida, por cuarto año consecutivo, en los arenales que, tanto por su situación como por la afluencia de bañistas, son susceptibles de esta mejora de seguridad. No se colocará la señalización habitual con corcheras ya que no soportaría las condiciones del mar, pero sí se delimitará con una línea de boyas amarillas la zona de baño. Los trabajos comenzaron ayer en la playa de Silgar.

En la temporada de verano el balizamiento completo con corcheras se llevará a cabo, entre el 1 de mayo y el 1 de junio, en las playas de Agra, Areas, Panadeira, Pampaído, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Areas Gordas, O Espiñeiro y A Lapa. Debe ser retirado antes del 31 de octubre. Además, se instalarán y se pondrán en funcionamiento en cada una de las boyas, luces LED solares en las playas de Panadeira (5 unidades), Silgar (25 unidades), Baltar (18 unidades) y Caneliñas (7 unidades).

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El Concello continúa con la puesta a punto de los arenales y con la mejora de los servicios como los accesos. En estos momentos, se trabaja en la pasarela de entrada a la playa de Area de Agra y un nuevo acceso en la playa de Silgar.