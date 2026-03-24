Arde un monte en Ferreiros y apunta a un fuego intencionado

Un incendio forestal en el lugar de Ferreiros, en la parroquia cuntiense de Arcos de Furcos, ha calcinado una superficie de 1,7 hectáreas, según informó el Servizo Municipal de Emerxencias de Cuntis. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil de Cuntis, un agente forestal, dos brigadas de Medio Rural, un helicóptero, una motobomba de Medio Rural y otra del Concello. Fuentes municipales apuntan a que el incendio fue «claramente intencionado».