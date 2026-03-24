Infraestructuras
320.000 euros en Moraña para espacios públicos
Moraña
El Concello de Moraña invertirá cerca de 320.000 euros en la mejora de espacios públicos en O Buelo y en la creación de una senda peatonal hasta la zona educativa y deportiva de Santa Lucía y la conexión con el entorno urbano del municipio, en una actuación que está financiada por la Deputación de Pontevedra.
El proyecto, con un plazo de ejecución de tres meses, prevé reorganizar un ámbito de más de 7.000 metros cuadrados para compatibilizar el tráfico rodado con un itinerario peatonal de 2,5 metros de ancho. La intervención incluirá además la renovación del firme, nueva iluminación pública, red de pluviales, muros de contención, cunetas y señalización.
- Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo
- El párking del hospital único se retrasa: el Sergas decide impulsar antes la cafetería
- Pontevedra estrena el «Cubofit», un gimnasio modular al aire libre
- Cuatro heridos leves al caer parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra en plena actuación
- El Concello de Pontevedra adjudica por 4,4 millones su mayor plan de asfaltado y mejora viaria
- La Armada compra por 1,5 millones dos barcos auxiliares para la Escuela Naval
- Pontevedra, a la cabeza de Galicia en la ZBE pero con el reto de culminarla
- La fermentación como forma de vida