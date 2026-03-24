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Infraestructuras

320.000 euros en Moraña para espacios públicos

R. P.

Moraña

El Concello de Moraña invertirá cerca de 320.000 euros en la mejora de espacios públicos en O Buelo y en la creación de una senda peatonal hasta la zona educativa y deportiva de Santa Lucía y la conexión con el entorno urbano del municipio, en una actuación que está financiada por la Deputación de Pontevedra.

El proyecto, con un plazo de ejecución de tres meses, prevé reorganizar un ámbito de más de 7.000 metros cuadrados para compatibilizar el tráfico rodado con un itinerario peatonal de 2,5 metros de ancho. La intervención incluirá además la renovación del firme, nueva iluminación pública, red de pluviales, muros de contención, cunetas y señalización.

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