Uxía Lambona y la Banda Molona clausuran una exitosa edición del Salón do Libro

El concierto «Un soño é… Que non pare a música!», a cargo de Uxía Lambona y la Banda Molona, puso este domingo el broche final al Salón tras diecisiete días de intensa actividad en una de sus ediciones más musicales y solidarias.

El espectáculo de clausura llenó el auditorio y convirtió la despedida en una fiesta, con un repaso a algunos de los temas más conocidos del grupo. El público acompañó la actuación cantando y bailando en el cierre de una programación que superó las trescientas actividades dirigidas a público infantil, familiar, adulto y escolar.

A lo largo de estas más de dos semanas, el Salón acogió propuestas creativas, musicales, cuentacuentos, charlas, quince exposiciones y numerosos espectáculos para todos los públicos, entre ellos diecinueve estrenos y siete propuestas exclusivas concebidas para esta edición. Entre las citas destacadas figuraron la inauguración con Píscore y el coro del IES A Xunqueira 1, el concierto «Pedro e o Lobo» de la Orquestra Sinfónica de Pontevedra y «Rockerizados», de RockLab.

La recta final del certamen tuvo además un marcado ambiente festivo, con una alta afluencia durante los últimos días. En la jornada de clausura se celebraron actividades como el taller de bordado de Maritza Berttolini, el cuentacuentos para bebés «Prende no colo», la participación de Urban Sketchers Pontevedra y varios talleres musicales y de cocina.

La programación para público adulto también tuvo su espacio en escenarios como La Verbena, Libraría Paz, O Mercado o Nasa Santiña, donde se desarrollaron propuestas como «Poesía contra o xenocidio» o la charla con concierto de Najla Shami «De Galiza a Palestina».

Noticias relacionadas

Con el auditorio lleno en su despedida, el Salón cerró su vigésima séptima edición consolidado como una de las grandes citas culturales y familiares de la ciudad.